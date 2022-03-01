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Актер Андрей Руденский: Тобольский кинофестиваль "Алафейская гора" не отличается от Каннского

Общество, 17:32 25 марта 2022

Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Первый открытый фестиваль современного и актуального кино "Алафейская гора" стартовал в Тобольске 23 марта, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

"Берлин, Венеция, Канны – любой кинофестиваль нуждается в первую очередь в хороших фильмах, талантливых режиссёрах, актёрах, операторах. С этой точки зрения тобольский фестиваль абсолютно не отличается, например, от Каннского", - заявил председатель жюри полнометражных фильмов, актёр Андрей Руденский.

Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Гостями открытия фестиваля стали российские кинематографисты, театральные и общественные деятели, музыканты: Екатерина Шпица, Лариса Лужина, Михаил Головушкин, Илья Тиунов, Дмитрий Карташов, Татьяна Абрамова, Екатерина Семёнова.

С 24 по 27 марта зрители увидят девять полнометражных и 17 короткометражных фильмов, спектакли и концертные программы. Спектакли покажут на сценах Свободного молодёжного театра и Тобольской драмы.

В мультицентре "Моя территория" и в Тобольском драматическом театре им. Ершова пройдут мастер-классы по сценическому движению, речи, операторскому искусству и драматургии.

27 марта в Тобольском драматическом театре объявят победителей конкурсной программы. Призы для лауреатов в семи номинациях по полному и короткому метру изготовили тобольские мастера-косторезы. Наградой победителю, взобравшемуся на вершину "Алафейской горы", станет перо Жар-птицы, вырезанное из кости.

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# ТКТО , Тобольск

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