Более 340 миллионов рублей будет направлено для предотвращения роста безработицы в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 340 миллионов рублей из регионального и федерального бюджетов будет направлено для предотвращения роста безработицы в Тюменской области. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Ситуация на рынке труда в Тюменской области остается стабильной. На одного безработного по-прежнему четыре вакантных места, отметил глава региона. Тем не менее власти готовы к любому развитию ситуации. На заседании областного правительства уже приняты необходимые нормативные документы.

"Для предотвращения роста безработицы и поддержки занятости населения в Тюменской области из федерального и областного бюджетов будет направлено более 340 миллионов рублей. Используя эти средства, мы готовы создать дополнительные рабочие места в рамках общественных работ, при этом работодатели получат возмещение затрат на заработную плату в течение трех месяцев", - рассказал губернатор.

Кроме того, временные рабочие места будут организованы для сохранения персонала предприятий, работники которых находятся под риском увольнения. Для работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, будет организовано опережающее профессиональное обучение, которое позволит им получить новые компетенции и сохранить занятость.

"В случае необходимости эти меры поддержки позволят сохранить трудовые коллективы, поддержать работу предприятий на период перенастройки технологических процессов и логистических цепочек, защитить экономику региона от негативного воздействия санкций", - сказал Александр Моор.