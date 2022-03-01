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В Тюменской области экс-начальника колонии подозревают в получении взятки

Происшествия, 17:30 25 марта 2022

пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области | Фото: пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области

Доказательства по возбуждению уголовного дела в отношении бывшего руководителя исправительной колонии № 4 УФСИН России по Тюменской области по факту возможного получения им взятки в особо крупном размере собрали сотрудники РУФСБ России по Тюменской области совместно с ОСБ УФСИН России по Тюменской области.

"По версии следствия, в октябре 2020 по сентябрь 2021 года экс-руководитель, действуя умышленно, из корыстных побуждений, посредством безналичного перевода денежных средств на банковский счет, получил взятку в виде денег за совершение незаконных действий в виде организации незаконной торговли продуктами питания в приготовленном виде на территории ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тюменской области", - сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

Тюменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ, предусматривающая от трех до восьми лет лишения свободы.

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# взятка , РУФСБ России по Тюменской области

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