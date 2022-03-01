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Тюменский коллектив формейшн "Вера" стал победителем чемпионата России

Спорт, 09:15 26 марта 2022

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Латиноамериканская постановка тюменской формейшн "Вера" "Предвкушение" заняла первое место среди взрослых команд на чемпионате России 2022 года по танцевальному спорту 25 марта.

Впервые Тюменскую область в финале чемпионата России среди "формейшн" представляли три команды, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике, все три стали призерами.

Третье место с постановкой "Вокруг Света" заняла "Вера Дубль. Надежда". Тренеры: Сабина Щепелина и Александр Скобелев.

Четвертыми с постановкой "Шоу начинается" стала "Вера Дубль "Пионер", ДТиС "Пионер". Тренеры: Марат Жумабеков и Татьяна Каражова.

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# танцевальный спорт

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