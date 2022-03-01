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В Тюмени благоустроят лесной массив в районе Мыса

Общество, 17:52 26 марта 2022

Лесной массив в районе Мыса в Тюмени благоустроят в 2022 году. Соответствующее соглашение об этом уже подписано, сообщает городская администрация. Площадь леса – порядка 8 га, его разделяет ул. Парада Победы, а рядом находится Дом культуры "Водник".

Городской лес для прогулок и занятий спортом по выходным выбирают многие тюменцы. Массив расположен на территории, где возведены жилые комплексы "Зеленый Мыс" и "Финский залив".

"Мы представим проект благоустройства на обсуждение жителям города Тюмени. Надеемся, что в этом году нам удастся реализовать намеченные планы. Самое главное, что тюменцы получат в этом динамично развивающемся микрорайоне очень удобную благоустроенную территорию", - рассказал директор департамента городского хозяйства Семен Тегенцев. - Горожане подскажут, как правильно организовать это пространство, а архитекторы и дизайнеры предложат свои варианты".

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# городские леса

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