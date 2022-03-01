Тюменца с мефедроном задержали полицейские
Жителя областного центра с мефедроном задержали полицейские в Тюмени. Остановленный для проверки документов тюменец стал заметно нервничать, а на вопрос, имеет ли он при себе запрещенные вещества, не смог дать внятный ответ.
Полицейские приняли решение досмотреть тюменца, в присутствии понятых в кармане его куртки правоохранители обнаружили пакетик с порошком. Мужчину доставили в отдел полиции.
Экспертиза показала, что в пакетике было около двух граммов мефедрона. Полицейским задержанный рассказал, что купил наркотик для личного употребления через мессенджер.
В отношении ранее судимого 30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.