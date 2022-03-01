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Тюменца с мефедроном задержали полицейские

Происшествия, 13:44 26 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителя областного центра с мефедроном задержали полицейские в Тюмени. Остановленный для проверки документов тюменец стал заметно нервничать, а на вопрос, имеет ли он при себе запрещенные вещества, не смог дать внятный ответ.

Полицейские приняли решение досмотреть тюменца, в присутствии понятых в кармане его куртки правоохранители обнаружили пакетик с порошком. Мужчину доставили в отдел полиции.

Экспертиза показала, что в пакетике было около двух граммов мефедрона. Полицейским задержанный рассказал, что купил наркотик для личного употребления через мессенджер.

В отношении ранее судимого 30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

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# наркотики , уголовное дело

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