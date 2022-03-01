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В Международный день театра Александр Моор отметил достижения тюменских театральных коллективов

Губернатор, 09:53 27 марта 2022

Фото: admtyumen.ru

Театр играет важную роль в культурной жизни нашего региона. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в Международный день театра.

"Тюменский большой драматический театр заслужил признание на федеральном уровне, первым в истории Тюменской области получив 9 номинаций на Национальную театральную премию "Золотая маска", отметил глава региона. В текущем году ТБДТ откроет юбилейный 165-й сезон", - напомнил глава региона.

Высокие награды есть и в копилке молодежного театра "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко, и Тобольского драматического театра им. П.П. Ершова. В 2022 году пять лет исполнилось молодежному театральному центру "Космос". Он привнес неординарные идеи и реализовал множество уникальных проектов в сфере современного искусства, говорится в поздравлении.

Александр Моор пожелал театральным деятелям вдохновения, новых постановок, творческих открытий и искреннего интереса зрителей, а всем землякам – каждый раз, находясь в зрительном зале, получать яркие эмоции, истинное удовольствие от встречи со сценическим искусством.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , театры

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