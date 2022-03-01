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Александр Моор: тюменские росгвардейцы ведут непримиримую борьбу с национализмом, преступностью и терроризмом

Губернатор, 14:33 27 марта 2022

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Военнослужащие Росгвардии надежно стоят на защите Родины и правопорядка, ведут непримиримую борьбу с национализмом, преступностью и терроризмом.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя сотрудников ведомства с профессиональным праздником - Днем войск национальной гвардии Российской Федерации.

"Убежден, и в дальнейшем вы с честью будете решать поставленные перед вами ответственные задачи", - обратился губернатор к тюменским росгвардейцам.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Росгвардия

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