Александр Моор: тюменские росгвардейцы ведут непримиримую борьбу с национализмом, преступностью и терроризмом

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Военнослужащие Росгвардии надежно стоят на защите Родины и правопорядка, ведут непримиримую борьбу с национализмом, преступностью и терроризмом.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя сотрудников ведомства с профессиональным праздником - Днем войск национальной гвардии Российской Федерации.

"Убежден, и в дальнейшем вы с честью будете решать поставленные перед вами ответственные задачи", - обратился губернатор к тюменским росгвардейцам.

Евгений Бабенко