В Тюмень придут оттепель и снег с дождем

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Потепление до плюс 5 градусов ожидается в Тюмени с 28 марта по 3 апреля. По данным центра Фобос, в эти дни регион будет укрыт полями фронтальной облачности, поэтому пройдут снегопады, переходящие в дожди.

28 марта в Тюмени воздух днем прогреется до плюс 3 градусов, ночью ожидается ноль градусов. Ветер южный с порывами до 13 метров в секунду, атмосферное давление ниже нормы.

29 марта в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег, возможен туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха составит от ноля до плюс 3 градусов.

На 30 марта синоптики прогнозируют небольшой снег с дождем и сильный, порывистый ветер. Температура воздуха днем составит плюс 3 градуса, ночью - минус 1.

31 марта осадки маловероятны. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 4 градусов, ночью опустятся до минус 1.

1 апреля ожидается плюс 3 градуса днем и минус 1 ночью. В дневные часы пройдет дождь. Ветер будет с запада со скоростью 5 метров в секунду.

В выходные дни, 2 и 3 апреля, возможны снег с дождем. 2 апреля днем температура воздуха не превысит 2 градусов тепла, а 3 апреля потеплеет до плюс 5.

Любовь Голышева