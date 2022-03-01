Пьяный тоболяк без водительских прав катался по городу на угнанной машине

| Фото: управление МВД России по Тюменской области | Фото: управление МВД России по Тюменской области

Уголовное дело за пьяную езду на угнанном автомобиле завели в отношении жителя Тобольска, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Ночью наряд ГИБДД заметил автомобиль Daewoo, водитель которого ехал по дороге неуверенно и перемещался из стороны в сторону. На просьбы об остановке молодой человек не реагировал и прекратил движение только заехав во двор.

Автоинспектор при разговоре с водителем почувствовал резкий запах спиртного. Освидетельствование показало наличие у задержанного 1,02 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Также выяснилось, что прав у молодого человека нет, а автомобиль угнан.

21-летний тоболяк признался, что угнал машину у супруга сестры, с которым распивал алкоголь. Когда собственник авто уснул, задержанный взял ключи и поехал кататься по городу.

Автоинспекторы составили административный протокол за пьяную езду без прав, а также возбуждено уголовное дело об угоне. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.