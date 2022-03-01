Сергей Соловьев: Спецоперация на Украине направлена на сохранение суверенитета России

предоставлено Сергеем Соловьевым предоставлено Сергеем Соловьевым

Все действия, которые проводятся сейчас на Украине направлены на одно – на сохранение политического суверенитета и экономической независимости Российской Федерации, считает член регионального штаба Народного фронта, модератор тематической площадки "Жилье и городская среда" в Тюменской области Сергей Соловьев.

"Все то, что планировалось, задумывалось и начало реализовываться на территории дружественного нам государства Украины, как стало ясно в конечном итоге, было направлено против России, а значит и против каждого из нас. Я как гражданин своей страны со всей ответственностью заявляю, что поддерживаю решения и действия президента России Владимира Путина", – подчеркнул Сергей Соловьев.