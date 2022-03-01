Две тюменские команды выступят на региональном этапе соревнований "Человеческий фактор"
Команда Тюменского отделения Российского союза спасателей и студенты Тюменского медицинского колледжа представят Тюмень на региональном этапе соревнований "Человеческий фактор", который пройдет в Екатеринбурге в апреле, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.
Отборочный этап Всероссийских соревнований "Человеческий фактор. Студенческая лига" прошел в ГУ МЧС России по Тюменской области. В 2022 году в состязаниях приняли участие восемь команд высших и средних учебных заведений и общественных молодежных объединений региона.
Ежегодно I этап Всероссийских соревнований "Человеческий фактор" проходит в форме тестирования, которое включает в себя 60 заданий. Вопросы охватывают широкий спектр правил по оказанию помощи гражданам при несчастных случаях, угрожающих их жизни и здоровью.
Команда Тюменского отделения Российского союза спасателей занимает первое место по итогам отборочного этапа уже третий год подряд. Вторыми стали студенты Тюменского медицинского колледжа, на третьем месте "новички" — команда студентов ялуторовского филиала Тюменского медицинского колледжа. "В региональном этапе соревнований, который пройдет в городе Екатеринбурге, примут участие команды, занявшие первое и второе место", — добавили в ГУ МЧС России по Тюменской области.