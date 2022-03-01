Две тюменские команды выступят на региональном этапе соревнований "Человеческий фактор"

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Команда Тюменского отделения Российского союза спасателей и студенты Тюменского медицинского колледжа представят Тюмень на региональном этапе соревнований "Человеческий фактор", который пройдет в Екатеринбурге в апреле, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Отборочный этап Всероссийских соревнований "Человеческий фактор. Студенческая лига" прошел в ГУ МЧС России по Тюменской области. В 2022 году в состязаниях приняли участие восемь команд высших и средних учебных заведений и общественных молодежных объединений региона.

Ежегодно I этап Всероссийских соревнований "Человеческий фактор" проходит в форме тестирования, которое включает в себя 60 заданий. Вопросы охватывают широкий спектр правил по оказанию помощи гражданам при несчастных случаях, угрожающих их жизни и здоровью.

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Команда Тюменского отделения Российского союза спасателей занимает первое место по итогам отборочного этапа уже третий год подряд. Вторыми стали студенты Тюменского медицинского колледжа, на третьем месте "новички" — команда студентов ялуторовского филиала Тюменского медицинского колледжа. "В региональном этапе соревнований, который пройдет в городе Екатеринбурге, примут участие команды, занявшие первое и второе место", — добавили в ГУ МЧС России по Тюменской области.