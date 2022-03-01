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Газовики проверили оборудование в деревне Молчанова Тюменского района

Общество, 18:20 28 марта 2022

Газпром газораспределение Север

Специалисты "Газпром газораспределение Север" совместно с сотрудниками МЧС России по Тюменской области проверили состояние газового оборудования, дымоходов и вентиляционных каналов в домах жителей дер. Молчанова Тюменского района.

Газовики, сообщает пресс-служба компании, напомнили им о правилах безопасного использования газа в быту, проверили наличие договора о техническом обслуживании газового оборудования. Абонентам, срок договора которых истек, предложили перезаключить его непосредственно на месте, без поездок на газовый участок.

До конца месяца подобные мероприятия организуют на всей территории ответственности компании.

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# газ , Газпром межрегионгаз Север , МЧС , проверки

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