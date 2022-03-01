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Спортсмены из червишевской школы поедут на всероссийский финал по шашкам

Спорт, 17:25 28 марта 2022

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Шашисты из Червишевской школы заняли первое место в соревнованиях Тюменской области по шашкам и завоевали путевку на всероссийский финал, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В соревнованиях первенства "Чудо-шашки" участвовали 12 команд из 5 муниципалитетов региона. Основная борьба шла между тюменской школой № 63 и лицеем № 81, Червишевской и Андреевской школами. Первое место заняли ребята из Червишевской школы. Серебро завоевала тюменская школа № 63. Бронзу взяла команда лицея № 81.

В первенстве области по русским и стоклеточным шашкам приняли участие 80 шашистов. Победителями соревнований стали юные тюменцы Айрат Нигматулин, Александра Гарусева.

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# первенство России , первенство Тюмени , шашки

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