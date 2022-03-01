Тюменские полицейские выявили канал производства и продажи мефедрона

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Канал производства и продажи мефедрона выявили тюменские полицейские. Подозреваемым оказался житель Перми, который вел торговлю запрещенными веществами на территории Пермского края, Челябинской и Свердловской областей, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Факт перевозки крупной партии синтетического наркотика сотрудники ДПС выявили во время оперативно-профилактического мероприятия. В машине жителя Перми нашли более четырех килограммов мефедрона.

"Злоумышленник уже имеет судимость за производство запрещенных веществ и торговлю ими. После очередного тюремного срока он решил продолжить криминальный бизнес. Для этого приобрел небольшой дом, который находится в поле на расстоянии полутора километров от ближайших дорог и населенных пунктов. В здании оборудовал лабораторию, где производил мефедрон для продажи", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Торговля была организована через площадку в теневом сегменте Интернета и велась на территории Пермского края, Челябинской и Свердловской областей. Предлагалось приобрести только крупные партии весом от 200 граммов и выше.

Сотрудники полиции в ходе служебных командировок из устроенных в придорожных лесах тайников-закладок извлекли более пяти килограммов наркотика. Всего было обнаружено около 100 тыс. разовых доз стоимостью более 30 млн рублей.

Кроме того, в лаборатории сотрудники УНК УМВД России по Тюменской области обнаружили химическое оборудование и прекурсоры, из которых, по словам задержанного, можно приготовить еще около 15 кг наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.