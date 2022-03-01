Александр Моор отметил важную роль Западно-Сибирского научно-образовательного центра в технологическом импортозамещении

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

66 новых высокотехнологичных рабочих мест создано в межрегиональном Западно-Сибирском научно-образовательном центре, об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Глава региона обсудил с коллегами - губернатором Югры Натальей Комаровой и губернатором Ямала Дмитрием Артюховым - итоги работы НОЦ в 2021 году на заседании наблюдательного совета этого центра.

"Достигнут важный результат – доля внебюджетного финансирования деятельности НОЦ в прошедшем году превысила 50 процентов", - отметил Александр Моор.

Успешно реализован и целый ряд научно-технологичных разработок мирового уровня. Например, сформирована система биологического контроля вредоносных организмов с использованием членистоногих. Поданы международная и евразийская заявки на изобретение погружной нефтедобывающей установки.

"В сегодняшней международной обстановке нашему НОЦ предстоит достойно ответить на целый ряд серьезных вызовов. Трудно переоценить его роль в технологическом импортозамещении. Но я уверен – тюменские, югорские и ямальские исследователи при поддержке власти и бизнеса справятся с задачами, которые диктует время", - подчеркнул Александр Моор.