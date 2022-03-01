В Тюмени будут судить напавшего на двух женщин насильника

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Направлено в суд уголовное дело в отношении тюменца, обвиняемого в изнасиловании. Как сообщает СУ СК РФ по Тюменской области, 34-летний мужчина также пытался совершить еще одно подобное преступление, но его спугнула вошедшая в подъезд женщина.

По данным следствия, вечером 9 января тюменец на лестничной площадке многоквартирного дома изнасиловал девушку. Через несколько часов он снова напал на другую женщину, но довести свой умысел до конца не смог.

Вскоре ранее неоднократно судимый насильник был задержан и заключен под стражу. Потерпевшие в ходе следствия опознали его, мужчина дал признательные показания, также был проведен ряд экспертиз.