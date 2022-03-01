Сборная села Викулово стала первой в зимнем фестивале ГТО
| Фото: Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области
Жители села Викулово завоевали первое место в зимнем фестивале ГТО среди взрослого населения, который прошел в Викуловском районе, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.
По словам методиста спортивной школы "Спринт" Надежды Загородных, в команду в основном входят представители спортивной школы, тренеры, спортсмены. Вторыми на фестивале стали представители Викуловской районной больницы. Участие в соревнованиях приняли 10 команд. 73 жителя выполнили нормативы ГТО от 6 до 10 возрастных ступеней.