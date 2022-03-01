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Сборная села Викулово стала первой в зимнем фестивале ГТО

Спорт, 11:52 30 марта 2022

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Жители села Викулово завоевали первое место в зимнем фестивале ГТО среди взрослого населения, который прошел в Викуловском районе, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

По словам методиста спортивной школы "Спринт" Надежды Загородных, в команду в основном входят представители спортивной школы, тренеры, спортсмены. Вторыми на фестивале стали представители Викуловской районной больницы. Участие в соревнованиях приняли 10 команд. 73 жителя выполнили нормативы ГТО от 6 до 10 возрастных ступеней.

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# фестиваль ГТО

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