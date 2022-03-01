  • 30 марта 202230.03.2022среда
  • USD86,2843
    EUR96,0085
  • В Тюмени 1..3 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Потерявший сознание тоболяк очнулся без золотых украшений

Происшествия, 11:41 30 марта 2022

управление МВД России по Тюменской области | Фото: управление МВД России по Тюменской области

С заявлением о краже золотой цепочки и крестика в полицию Тобольска обратился 52-летний мужчина. Как сообщает управление МВД РФ по Тюменской области, ночью в алкомаркете потерпевший познакомился с мужчиной и договорился выпить с ним.

Выходя из торговой точки, тоболях поскользнулся, упал и потерял сознание. Домой его привела супруга, а позже потерпевший обнаружил пропажу золотых изделий. Сумма ущерба составила 52 тыс. рублей.

По подозрению в краже полицейские задержали ранее судимого 40-летнего мужчину. Свою вину он признал и рассказал, что решил воспользоваться моментом, когда потерпевший потерял сознание - снял с него цепочку с крестиком.

Похищенное злоумышленник продал на автовокзале неизвестному за 20 тыс. рублей. Деньги подозреваемый потратил на алкоголь и продукты. Возбуждено уголовное дело по ст. "Кража".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кража , Тобольск , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:09 30.03.2022В убийстве и разбое подозревают жителя Омутинского района
12:05 30.03.2022Движение на трассе Тюмень - Омск ограничено из-за аварии с большегрузом
11:41 30.03.2022Потерявший сознание тоболяк очнулся без золотых украшений
11:19 30.03.2022Суд над Виталием Бережным начнется 18 апреля и пройдет в закрытом режиме