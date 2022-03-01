Потерявший сознание тоболяк очнулся без золотых украшений

| Фото: управление МВД России по Тюменской области | Фото: управление МВД России по Тюменской области

С заявлением о краже золотой цепочки и крестика в полицию Тобольска обратился 52-летний мужчина. Как сообщает управление МВД РФ по Тюменской области, ночью в алкомаркете потерпевший познакомился с мужчиной и договорился выпить с ним.

Выходя из торговой точки, тоболях поскользнулся, упал и потерял сознание. Домой его привела супруга, а позже потерпевший обнаружил пропажу золотых изделий. Сумма ущерба составила 52 тыс. рублей.

По подозрению в краже полицейские задержали ранее судимого 40-летнего мужчину. Свою вину он признал и рассказал, что решил воспользоваться моментом, когда потерпевший потерял сознание - снял с него цепочку с крестиком.

Похищенное злоумышленник продал на автовокзале неизвестному за 20 тыс. рублей. Деньги подозреваемый потратил на алкоголь и продукты. Возбуждено уголовное дело по ст. "Кража".