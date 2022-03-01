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Тоболячка вынесла вещи из магазина почти на девять тысяч рублей

Происшествия, 13:31 30 марта 2022

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

44-летняя жительница Тобольска похитила вещи из крупного торгового центра почти на 9 тыс. рублей.

В полицию обратился представитель одного из сетевых магазинов города, расположенного в крупном ТЦ. Сотрудники полиции установили личность подозреваемой с помощью записей с камер видеонаблюдения. Ее задержали и доставили в полиции. Известно, что женщина была ранее неоднократно судима.

"Свою вину тоболячка признала и пояснила, что в торговый центр пришла намеренно для хищения чужого имущества. Выбрав магазин по продаже вещей, она воспользовалась отсутствием в зале консультантов и похитила мужскую ветровку, джемпер, брюки и блузку. Похищенное злоумышленница сложила в свою сумку. Выйдя из магазина, тоболячка продала вещи на рынке за две тысячи рублей", — рассказали в пресс-службе управления МВД РФ по Тюменской области.

Задержанная находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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# кража , полиция , Тобольск , УМВД России по Тюменской области

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