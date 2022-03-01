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Министр обороны Шойгу: основные задачи первого этапа спецоперации на Украине выполнены

Общество, 13:00 30 марта 2022

mil.ru Сергей Шойгу | Фото: mil.ru

Основные задачи специальной военной операции на Украине в целом выполнены, это позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса, приводил слова министра обороны РФ Сергея Шойгу РИА Новости.

"Вначале о ходе специальной военной операции российских Вооруженных сил на территории Украины. В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса", - сказал Шойгу на селекторном совещании 29 марта.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

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# Владимир Путин , Донбасс , Сергей Шойгу

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