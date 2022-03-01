На Метелевском водозаборе в Тюмени задвижки меняют на глубине 12 метров

| Фото: Тюмень Водоканал | Фото: Тюмень Водоканал

Две задвижки диаметром 1000 мм, прослужившие более 40 лет, меняют на Метелевском водозаборе в Тюмени. Арматура находится под водой на глубине 12 м, а вес каждой задвижки – 5 тонн, сообщает Тюмень Водоканал.

В ходе реконструкции водоочистных сооружений установлена новая арматура из современных материалов, не подверженных коррозии. Это начальный этап работ по модернизации станции первого подъема, откуда вода из Туры подается на сооружения водоподготовки.

Монтаж новой запорной арматуры позволит вывести из работы для реконструкции половину приемного отделения станции. Специалистам предстоит провести укрепление и гидроизоляцию сооружения, а также установить энергоэффективное насосное оборудование, укрепить стены и крышу станции.

"Водолазы-монтажники работают по два часа в день, во время минимального водозабора, перед этим накапливаем воду в резервуарах чистой воды. Для жителей реконструкция станции проходит незаметно", - подчеркнул главный инженер Росводоканал Тюмень Виталий Гурский.

Напомним, что реконструкция Метелевских водоочистных сооружений включает в себя несколько этапов и весь комплекс мероприятий планируется завершить в 2024 году. Уже завершены работы по модернизации реагентного хозяйства. Сейчас ведется реконструкция камер хлопьеобразования, смесителей и отстойников.