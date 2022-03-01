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Ограничения полетов на юг продлили в России до 7 апреля

Общество, 14:23 30 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 7 апреля продлен режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России, сообщает "Росавиация".

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети.

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# авиаперевозки , Рощино

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