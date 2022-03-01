Цианобактерии могли вызвать заражение гаффской болезнью , выяснили тюменские ученые

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Цианобактерии в видовом составе фитопланктона способны вызвать токсические заболевания у рыб и беспозвоночных. К такому выводу пришли ученые ГАУ Северного Зауралья, выясняя причину заражения человека гаффской болезнью, сообщается на сайте вуза.

Научные сотрудники изучили состав воды озер Андреевское и Ишменевское Тобольского района: водную фауну, фитопланктон, донные отложения, растительность. Во время исследований выявили наличие нефтепродуктов и неорганических элементов, определили степень токсического действия на гидробионты, а также их выживаемость и способность к репродукции, подчеркнула проректор по научной работе ГАУ Северного Зауралья Лариса Глазунова.

"Более глубокое изучение полученных данных, позволяет сделать вывод, что токсин в тканях рыбы, обитающей в исследованных водоемах, имеет кумулятивные свойства и вызывает симптомы гаффской болезни. Веществами, потенциально являющимися факторами ее возникновения, можно назвать липофильные органические низкомолекулярные соединения. Наши ученые их определили и описали. Работы по исполнению этого госконтракта предстоит еще много, исследования продолжаются", - подчеркнула она, добавив, что рыбу из этих озер можно смело считать токсичной, а сами водоемы неблагополучными по данному заболеванию.

В изучении причин гаффской болезни ГАУ Северного Зауралья взаимодействует с учеными из Бразилии, где случилась активная вспышка этой болезни.