Ветераны Тюменской области приняли спецобращение к солдатам, выполняющим свой воинский долг на Украине

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Тюменская областная организация ветераны труда, вооруженных сил и правоохранительных органов приняла специальное обращение к солдатам, выполняющим свой воинский долг на Украине. Организация объединяет более 325 тыс. человек.

В рамках пленума 30 марта ветераны отметили, что от успеха специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины зависит безопасность нашей страны, благополучное будущее каждого гражданина России и Украины.

"России не оставили шансов на другое развитие событий, - подчеркнуто в обращении, - и потому наша многочисленная общественная организация, объединяющая в своих рядах ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, участников локальных войн, и вооруженных конфликтов, людей мирного труда, поддерживает решение президента на проведение специальной военной операции".

Специальная операция на Украина, по словам заместителя председателя Тюменского областного совета ветеранов Александра Моторина, – это новый исторический этап в жизни нашей страны.

От имени всех ветеранов он обратился к воинам Российской армии, которые решают задачи, поставленные президентом: "Дорогие воины, мы поддерживаем вас и переживаем за вас. Мы верим, что вы, наследники Великой Победы справитесь с поставленной задачей и вернетесь домой, прославив Россию".

Членов пленума приветствовали заместитель губернатора Алексей Райдер, глава города Тюмени Руслан Кухарук, заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик.

Тюменский областной совет ветеранов войны и труда сегодня – это штаб, куда стекается вся информация и откуда осуществляется руководство. Здесь рождаются и поддерживаются инициативы и получают развитие проекты, идущие от районных и городских организаций. Ведется ежедневная кропотливая работа, направленная на неуклонное повышение социального статуса тюменских ветеранов.

Каждый день на связи десятки районных, городских ветеранских организаций и объединений, созданных по профессиональному признаку. Налажено активное сотрудничество с такими организациями, как "Молодая гвардия Тюменской области", Президентское кадетское училище, ТВВИКУ, центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост", детский морской центр "Алый парус", Дворец творчества и спорта "Пионер", "Тюменский колледж водного транспорта" , "Открытые НКО", "Университет. Добро" и многими другими.

Борис Олейник