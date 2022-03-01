Тюменские школьники поборются за путевку в образовательный центр "Сириус"

| Фото: центра "Новое поколение" | Фото: центра "Новое поколение"

Более 100 школьников из Тюменской области приняли участие в региональном финале Всероссийского конкурса "Большие вызовы". Победителями стали 13 ребят, призерами – 23 школьника, сообщает пресс-служба центра "Новое поколение".

Защита авторских работ состоялась 26 марта. Школьники презентовали разработки по одному из 13 направлений, связанных со стратегией научно-технологического развития России. Так, ребята исследовали полушария головного мозга, собирали умную лампу с 86 световыми эффектами, создавали школьную мультиплатформу, удобную учителям и ученикам, разрабатывали фильтр для очистки воздуха от диоксида серы.

Теперь юным знатокам предстоит выступить на заключительном, федеральном этапе конкурса. Лучшие из них побывают на бесплатной образовательной смене в центре "Сириус". Традиционно она объединяет около 400 школьников, увлеченных научно-исследовательской деятельностью.

Программа в "Сириусе" ориентирована на знакомство ребят с актуальными направлениями науки, с тем, что предлагают российские компании, над чем они работают и какие кадры хотят привлечь к себе в команду. В числе компаний-партнеров проекта – "Яндекс", "Росатом" и многие другие. Они ставят "вызовы" школьникам – предлагают исследовать проблемы и предложить решения задач, которые стоят перед ними.