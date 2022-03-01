В школьных столовых Тюменской области используют продукты местных производителей

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Как организованы контроль питания в образовательных учреждениях региона и отбор поставщиков продуктов питания рассмотрели депутаты Тюменской областной думы на заседании круглого стола, который был посвящен обеспечению эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия.

По информации руководителя областного управления Роспотребнадзора Галины Шарухо, во всех образовательных и социальных учреждениях ведомство ведет плановый контроль. Как известно, в рамках национального проекта "Демография" все школьники с 1 по 4 классы обеспечены бесплатным питанием. Но не только ведомство следит за тем, чтобы блюда были полезными и вкусными – в школах к этому подключены и родители.

"Роспотребнадзор ввел показатель индекс "несъедаемости". Этот критерий так же важен, как и то, чтобы дети получали полезные, сбалансированные блюда. А в основе - качество продуктов. За 2021 и начало этого года у нас не было обнаружено фактов поставки фальсифицированной молочной продукции. Но вместе с тем есть случаи, когда уже готовые блюда по микробиологическим показателям не соответствуют требованиям. В целом стоит отметить, что вся продукция сопровождается документами, которые подтверждают ее безопасность и качество. В области взят тренд на использование продуктов местных производителей", - подчеркнула Галина Шарухо.

Это обосновано тем, что за региональными предприятиями ведется основательный контроль. При проведении торгов не допускается появление дешевой продукции неизвестных товаропроизводителей, резюмировала руководитель надзорного ведомства.

Оксана Корнеенкова