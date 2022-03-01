Ограничения по COVID-19 продлены в Тюменской области до 1 мая

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ограничения по COVID-19 продлили в Тюменской области до 1 мая. Такое решение принято на региональном оперативном штабе по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает информационный центр правительства области.

"Заболеваемость короновирусом продолжает снижаться, но остается на высоком уровне. Снижение показателя заболеваемости регистрируется в период с 14 февраля по 27 марта. За последнюю неделю он составил 168 на 100 000 населения - на 43% выше, чем в среднем по России", - отмечается в сообщении.

Показатель заболеваемости по данным на 30 марта в 5,6 раза выше, чем в аналогичном периоде 2021 года.