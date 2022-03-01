В украинских учебниках эксперты Минпросвещения обнаружили искажение исторической правды и насаждение ненависти к России

пресс-служба Минпросвещения России пресс-служба Минпросвещения России

Более 300 украинских учебников по истории, географии, литературе и другим предметам были проанализированы экспертами Минпросвещения России.

Преподаватели, историки, родители и учителя из ДНР и ЛНР пришли к выводам, что на Украине велась целенаправленная работа по искажению истории и исторической правды, провоцирующая ненависть к России. Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов 30 марта на пресс-конференции "Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти", которая прошла в штаб-квартире Центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия".

Он напомнил, что в 2014 году антироссийские учебники были найдены и в Крыму, в них фактически была искажена история. Содержание учебников носило антироссийский характер, культивировался нацизм.

"Мы никогда не допустим, чтобы в российских учебниках истории и географии были искажены факты о Великой Отечественной войне, дружбы с Украиной, с другими странами, республиками. В 2018 году на Украине стартовала программа "Новая украинская школа", изменения в рамках которой затронули содержание учебников. Сознание молодых людей, к сожалению, искалечено с точки зрения восприятия ситуации. Тотальная дискредитация России, пропаганда милитаризма, героизация военных преступлений, привели к полному отрыву от исторических и культурных корней", – добавил Министр просвещения.

пресс-служба Минпросвещения России пресс-служба Минпросвещения России

Сергей Кравцов привел цитату из одного учебника: "Россия – потенциальный враг Украины, страна нуждается в компактной мобильной армии в условиях агрессии РФ". Глава Минпросвещения добавил, что в учебниках литературы утверждается, что творчество Чехова связано исключительно с Украиной, полностью игнорируется украинская тема в творчестве Пушкина, не говорится о первом космонавте Юрии Гагарине, а в учебниках истории и Бандера, и Шухевич, и Коновалец названы героями.

По мнению главы комитета Госдумы по просвещению Ольги Казаковой важно понять, как дальше работать с восстановлением культурно-образовательного пространства, которое у России и Украины должно быть единым.

"Мы – один народ, нам надо вернуть это право на общее культурное и образовательное пространство. Детей надо подготовить к мирной жизни, к уважению друг друга, а это формируется на знании истории, общего культуры и литературы", – сказала Ольга Казакова.

Минпросвещения передало обсуждаемые учебники в парки "Россия – Моя история", где они будут выставлены в рамках экспозиции "ОсVобождение".