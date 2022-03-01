К 1 сентября 2023 года в жилом районе "Тура" будет построена одна из самых больших школ в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

1 сентября 2023 года откроет свои двери для первых учеников новая школа на 1 тыс. 500 учебных мест в жилом районе "Тура" в Тюмени. На строительстве этого важнейшего объекта побывали депутат гордумы Альбина Селезнева и депутат областной думы Сергей Медведев.

На территории "Туры" есть действующая школа с двумя корпусами, но численность учеников уже превышает мощности этих учреждений образования. "За последние пять лет микрорайон разросся, численность населения увеличилось примерно на треть, - сообщил Сергей Медведев. - Поэтому жители давно ждали старта строительства".

Планируется, что летом 2023 года объект будет закончен, и 1 сентября откроет свои двери для первых учеников. Школа станет одной из самых больших в областном центре - общая площадь составляет 29 тыс. кв. м.

Здание переменной этажности будет состоять из трех блоков: первый — для средних и старших классов, второй — для начальных, третий вместит актовый и спортивные залы, кабинеты музыкальных занятий и труда, а также читальные залы, оборудованные по типу многофункционального центра. Для удобства учеников и преподавателей запроектированы теплые переходы между корпусами. На прилегающей территории установят площадки для игр, тихого отдыха и физкультурно-спортивную зону.