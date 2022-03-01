  • 31 марта 202231.03.2022четверг
  • USD84,0851
    EUR93,6960
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

К 1 сентября 2023 года в жилом районе "Тура" будет построена одна из самых больших школ в Тюмени

Общество, 14:53 31 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

1 сентября 2023 года откроет свои двери для первых учеников новая школа на 1 тыс. 500 учебных мест в жилом районе "Тура" в Тюмени. На строительстве этого важнейшего объекта побывали депутат гордумы Альбина Селезнева и депутат областной думы Сергей Медведев.

На территории "Туры" есть действующая школа с двумя корпусами, но численность учеников уже превышает мощности этих учреждений образования. "За последние пять лет микрорайон разросся, численность населения увеличилось примерно на треть, - сообщил Сергей Медведев. - Поэтому жители давно ждали старта строительства".

Планируется, что летом 2023 года объект будет закончен, и 1 сентября откроет свои двери для первых учеников. Школа станет одной из самых больших в областном центре - общая площадь составляет 29 тыс. кв. м.

Здание переменной этажности будет состоять из трех блоков: первый — для средних и старших классов, второй — для начальных, третий вместит актовый и спортивные залы, кабинеты музыкальных занятий и труда, а также читальные залы, оборудованные по типу многофункционального центра. Для удобства учеников и преподавателей запроектированы теплые переходы между корпусами. На прилегающей территории установят площадки для игр, тихого отдыха и физкультурно-спортивную зону.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Альбина Селезнева , гордума , облдума , Сергей Медведев

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:53 31.03.2022К 1 сентября 2023 года в жилом районе "Тура" будет построена одна из самых больших школ в Тюмени
14:31 31.03.2022В украинских учебниках эксперты Минпросвещения обнаружили искажение исторической правды и насаждение ненависти к России
14:23 31.03.2022В Тюмени в ЖК "Новопатрушево" строятся новые школа и детский сад
13:42 31.03.2022В Тюменскую область самостоятельно прибыли 116 вынужденных переселенцев с Донбасса и Украины