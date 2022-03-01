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Тюменка установила рекорд мира и России по зимнему плаванию в Карелии

Спорт, 15:04 31 марта 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мировой рекорд и рекорд России на дистанции 25 метров дельфином установила тюменка Самедова Сабина на чемпионате мира по зимнему плаванию "Карелия-2022", который прошел в Петрозаводске с 21 по 26 марта. Она побила рекорд 15,93 секунды и проплыла дистанцию за 15,84 секунды.

"Это было моей целью. Благодаря поддержке команды, тренера и родителей у меня это получилось", - отметила она.

Сабина Самедова два года занимается зимним плаванием и закаливанием. В 2020 году, когда бассейны закрыли на карантин, пришлось искать альтернативу, так девушка попала в холодное плавание, о чем не жалеет.

"Я рада, что перешла на холодную воду, здесь все люди добрые, светлые, всегда на тренировках царит хорошая атмосфера. Желаю всем заниматься холодным плаванием — это полезно для здоровья и поднимает настроение", - добавила она.

В планах у спортсменки установить в 2023 году новый рекорд.

Ирина Шемякина

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# тюменские моржи , чемпионат мира по зимнему плаванию

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