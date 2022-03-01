Иван Квитка: Российская спецоперация предотвращает угрозу распространения нацизма

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Сегодня на украинском фронте воюют отряды озверелых неонацистов, которые уничтожают мирных жителей Украины и хотят тотальной ликвидации России. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Иван Квитка.

"Россия своей спецоперацией предупредила повторение событий, которые в 1941 году привели к началу Великой Отечественной войны, – подчеркнул он. - Сегодня наша страна возвращает жителям Донбасса то, что принадлежит им по праву: свободную от неонацистов территорию и мирную жизнь. Мы боремся за право людей создавать счастливые семьи и растить детей без страха за их будущее".

Российские военнослужащие, по словам Квитки, проявляют бесстрашие и мужество, предотвращают угрозу распространения нацизма.