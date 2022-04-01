В России с 1 апреля вводится мораторий на открытие дел о банкротстве

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С 1 апреля правительство РФ вводит мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Мораторий, сообщается на сайте правительства, будет действовать в течение шести месяцев и коснется как организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей.

Это даст возможность бизнесу справиться с текущими трудностями, укрепить финансовое положение и сохранить рабочие места.

Мораторий не будет распространяться только на должников, которые являются застройщиками многоквартирных домов или другой недвижимости, возводимой в соответствии с законом о долевом строительстве и включенной в единый реестр проблемных объектов.

Фактически мораторий, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, поможет справиться должникам с текущими трудностями в течение 6 месяцев, наладить свои дела, найти новые источники дохода и укрепить финансы, не закрывая компанию или бизнес, не увольняя сотрудников.

"Рассчитываем , что это решение поможет поддержать те компании и граждан, которые из-за последствий недружественных действия в адрес России оказались в сложной финансовой ситуации и сейчас пока не могут выполнить свои обязательства", - подчеркнул, выступая на заседании правительства.