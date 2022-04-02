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Ледовую переправу "Тобольск – Бекерево" закроют 7 апреля

Общество, 12:03 02 апреля 2022

МЧС Тюменской области. Архив. Фото: МЧС Тюменской области. Архив. | Фото: МЧС Тюменской области. Архив.

Проезд транспорта на ледовой переправе "Тобольск – Бекерево" закроют 7 апреля. Как сообщает администрация Тобольска, решение принято исходя из погодных условий.

"Структура льда уже не такая прочная. Распиловку переправы бригадой специалистов службы обеспечения безопасности на воде планируют произвести в этот же день. Разрушение ледовой переправы необходимо для более быстрого прохождения льда: чтобы не было заторов и лед не повредил опоры моста во время ледохода", - отмечается в сообщении.

Напомним, с 1 апреля прекращено движение по зимникам, ведущим в тобольское Заболотье. Для удобства жителей открыто авиасообщение. Рейсы "Тобольск - Лайтамак" выполняют вертолеты МИ-8.

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# безопасность , ледовые переправы

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