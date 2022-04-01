Тюменец вынес из подъезда жилого дома два зеркала

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменца, подозреваемого в краже двух зеркал из подъезда жилого дома, задержала полиция. Как отметили в управлении МВД России по Тюменской области, мужчина признался, что планировал повесить зеркала у себя дома.

Выяснилось, что 25-длетний ранее судимый тюменец в день преступления зашел в подъезд дома по ул. Воронинской и обратил внимание на прикрепленные к стене зеркала. Убедившись в отсутствии свидетелей, он снял их и положил в пакет.

В отделе полиции мужчина пояснил, что похитил зеркала для личного использования, он планировал повесить их в своей ванной комнате. Стражи правопорядка изъяли похищенное, сумма ущерба составить около 20 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Кража". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.