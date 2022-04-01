Самого удачливого в рыбалке на блесну определят в Тюмени 3 апреля

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Более 20 опытных рыбаков из Тюмени, Кургана и Тобольска посоревнуются в ловле на блесну со льда 3 апреля. Городской чемпионат пройдет на карьере Муллаши, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Старт соревнований запланирован на 9 часов, самого удачливого рыбака определят к 15 часам. На чемпионате спортсмены смогут получить, подтвердить, либо повысить свой разряд, а также оценить свой потенциал.

Победителям достанется не только самый крупный улов, но дипломы, кубки и звания лучших рыбаков города. Как отмечают организаторы, вопрос безопасности участников на льду согласован со специалистами управления МЧС России по Тюменской области.