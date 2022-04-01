Ялуторовчанин спрятал тело убитого друга в овраге

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Жителя Ялуторовска будут судить за убийство своего знакомого. С июня 2021 года погибший числился пропавшим без вести, позднее его останки нашли в овраге, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

34-летнего мужчину родственники в последний раз видели 21 июня 2021 года. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Поиски и отработка круга общения мужчины не принесли результатов, однако все необходимые мероприятия по уголовному делу продолжались.

Со временем следователям удалось установить причастного к убийству, им оказался знакомый потерпевшего. Вину в содеянном обвиняемый признал полностью.

По версии следствия, 22 июня приятели распивали спиртное в доме по ул. Тюменской в Ялуторовске. Между ними возникла ссора и злоумышленник насмерть забил собутыльника.

Чтоб скрыть следы преступления, ялуторовчанин вывез тело приятеля за город, сбросил его в овраг и засыпал песком.

Позднее в указанном обвиняемом месте были обнаружены человеческие останки. Проведен комплекс экспертиз.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.