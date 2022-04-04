Тюменских школьников и учителей приглашают на курсы информатики от Яндекс

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На бесплатные интенсивы по информатике приглашают тюменских учителей и школьников. Как сообщает департамент информатизации Тюменской области, онлайн-курсы организует и проводит компания Яндекс.

Учителям расскажут про интерактивные методики преподавания информатики и языков программирования, научат использовать Яндекс.Учебник для подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Участники получат сертификат о прохождении обучения и удостоверение установленного образца о повышении квалификации с внесением данных в ФРДО. Регистрация доступна по ссылке.

У школьников есть возможность показать свои цифровые знания на олимпиаде по информатике, каждый подросток сможет ближе познакомиться с миром IТ-технологий и создать новые навыки для Алисы. Первый тур продлится до 10 апреля. Подать заявку на участие можно на официальном сайте олимпиады.

Напомним также, что в Тюменской области школьники учатся программированию в Центре робототехники и АСУ, в том числе в специальных классах лицея академии Яндекса. Уже сейчас можно попробовать свои силы в пробном тестировании.