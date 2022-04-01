Тюменские школьники могут выиграть 50 тысяч рублей в финале олимпиады Ugra CTF 2022

| Фото: Департамент информатизации Тюменской области | Фото: Департамент информатизации Тюменской области

Тюменские школьники могут выиграть 50 тысяч рублей в заключительном этапе юниорской олимпиады по защите информации Ugra CTF 2022, который пройдет в Тюмени 2 апреля, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

На площадках по всей стране — от Санкт-Петербурга до Владивостока — примут участие около 100 школьников, успешно выступивших в отборочном этапе.

В Тюмени соревнования пройдут на базе Центра робототехники и автоматизированных систем управления. Победители и призёры смогут получить до 10 баллов к ЕГЭ при поступлении во многие вузы страны в рамках конкурса "Талант НТО".