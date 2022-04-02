В Тюменской области задержали пьяного водителя без прав, который вез друзей на дискотеку

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

От 10 до 15 суток административного ареста ждет жителя с. Омутинское за пьяную поездку с друзьями. Как сообщает ГИБДД Тюменской области, 19-летний бесправник с приятелями ехал на дискотеку в соседнее село и был остановлен ранним утром 2 апреля нарядом ДПС.

Показания алкотестера у молодого человека составили 0,32 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Прав на управление транспортом у него нет. Пассажиры рассказали, что пили пиво, а потом поехали на дискотеку в с. Ситниково.

Пассажиров отпустили, а водителя доставили в отдел полиции. Его жет суд. Всего за ночь сотрудники ГИБДД в Тюменской области отстранили от участия в дорожном движении 13 пьяных водителей.