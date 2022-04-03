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Тюменцы выразили поддержку российским солдатам, выстроившись в виде буквы Z

Общество, 16:38 03 апреля 2022

группа "Реальная Тюмень" во ВКонтакте. | Фото: группа "Реальная Тюмень" во ВКонтакте.

Патриотический флешмоб в поддержку российских солдат провели неравнодушные тюменцы на набережной.

Около Конторы пароходства горожане выстроились в букву Z.

Жители Тюменской области регулярно проводят подобные патриотические акции. Например, в марте в Тюмени на мосту Влюбленных установили флаг со знаком "Z" в поддержку армии России. А в Ишиме дрифтеры выстроили свои автомобили в виде Z, завершив так городские соревнования "Дрифт winter double drift".

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# Донбасс , флешмоб

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