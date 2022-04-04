На железнодорожном вокзале Тюмени показывают "Исторический багаж"

| Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД | Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД

Мультимедийная выставка "Исторический багаж" открылась на втором этаже железнодорожного вокзала Тюмени. Она рассказывает о городе, его архитектуре и людях, прославивших родной край.

Как сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД, экспозиционные стенды представлены в виде открытого чемодана – главного атрибута путешественника. Заглянув внутрь, пассажиры смогут приобщиться к истории областного центра, посмотреть фотографии его достопримечательностей. На карте города отображены все памятники и знаковые места, указано их расположение. Благодаря интерактивному дисплею можно самостоятельно ознакомиться с информацией, выбрав на экране интересующий раздел. О самых интересных фактах (например, о том, что название "Тюмень" впервые упоминается в русских летописях в 1406 году, а современная Тюмень славится своими горячими источниками) расскажет занимательный видеоролик.

"Исторический багаж" дает возможность почувствовать неповторимость каждого города и одновременно его значение, вклад в историю России. Подобные выставки действуют на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга, а также в Смоленске, Туле, Волгограде, Мурманске, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и других городах. Мобильные экспозиции не случайно размещаются на вокзалах. Именно железные дороги, строительство которых началось в XIX веке, как могучий каркас связывают воедино регионы России и дают импульс их экономическому и культурному развитию.