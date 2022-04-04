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В Тюменской области увеличат расходы бюджета на школьное питание

Общество, 12:48 04 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Повышения родительской платы за питание школьников в Тюменской области 2022-2023 учебном году не планируется. В настоящее время в рассматривается вопрос об увеличении расходов бюджета на обеспечение школьного питания.

Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на региональный департамент образования и науки.

"Кроме того, на улучшение качества питания будут направлены также средства, сэкономленные из-за фактической посещаемости обучающимися образовательных организаций", - добавили эксперты.

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# питание , школьники

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