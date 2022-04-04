Льготники Тюмени в общественном транспорте получат электронные билеты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Льготникам Тюмени при проезде в общественном транспорте бумажный билет заменят на электронный с 11 апреля.

По информации департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города, получить информацию о поездках и электронных билетах можно в личном кабинете на сайте АО "ТТС".

Вопросы можно задать в АО "ТТС" по адресу: Тюмень, ул. Котовского, 52, телефоны: 8-800-600-99-72, 8 800 302-13-77.