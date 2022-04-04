  • 4 апреля 20224.04.2022понедельник
  • В Тюмени 6..8 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Льготники Тюмени в общественном транспорте получат электронные билеты

Общество, 15:31 04 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Льготникам Тюмени при проезде в общественном транспорте бумажный билет заменят на электронный с 11 апреля.

По информации департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города, получить информацию о поездках и электронных билетах можно в личном кабинете на сайте АО "ТТС".

Вопросы можно задать в АО "ТТС" по адресу: Тюмень, ул. Котовского, 52, телефоны: 8-800-600-99-72, 8 800 302-13-77.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бесплатный проезд , общественный транспорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:03 04.04.2022Выпечку и сувениры на 25 тысяч рублей продали на ярмарке в Тюмени
15:52 04.04.2022Станислав Поляков назвал ответ профтехобразования на экономические санкции
15:45 04.04.2022Вся информация о предприятиях, работающих на импортозамещение - в профильном Telegram-канале
15:43 04.04.2022Три команды педагогов из Тюмени прошли в финал конкурса "Флагманы образования. Школа"