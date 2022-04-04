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10 граммов героина изъяли полицейские у безработного тюменца

Происшествия, 15:21 04 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 10 граммов героина изъял у 42-летнего безработного жителя наряд ППС в Тюмени, сообщает региональное управление МВД России.

Мужчину остановили для проверки документов. Гражданин вел себя подозрительно, нервничал. Сотрудники полиции решили обыскать его. В присутствии понятых при личном досмотре у подозреваемого изъяли сверток с предполагаемым наркотическим веществом. После исследования эксперты-криминалисты установили, что это был героин массой около 10 гр.

Следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении тюменца по статье "Незаконное хранение наркотических средств". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет.

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# героин , наркотики , УМВД России по Тюменской области

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