Тюменец прописал в квартире 13 мигрантов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

75-летний житель Тюмени зарегистрировал в квартире 13 иностранных граждан. От каждого получил 1,5 тыс. рублей.

По информации регионального УМВД, пропиской мигрантов тюменец занимался с января по март 2022 г.

Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.