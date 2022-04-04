В Тюмени вручили дипломы победителям и призерам конкурса среди российских организаций высокой социальной эффективности

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Победителям и призерам Всероссийского конкурса среди организаций высокой социальной эффективности вручили награды 4 апреля.

Как отметил на торжественной церемонии заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер, конкурс позволяет выявить наиболее социально-ответственных работодателей, опыт которых в дальнейшем тиражируется и способствует развитию социального партнерства.

"Особое значение социальное партнерство имеет в период пандемии, когда защита трудовых прав и создание благоприятного климата в коллективах выходят на первый план", - подчеркнул Алексей Райдер.

О результатах конкурсного движения рассказал директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.

"Убежден, что социальное благополучие работников напрямую влияет на производительность труда, а значит, и на рост экономики. В числе награжденных - неоднократные победители конкурса, что подтверждает высокую культуру труда в регионе. Мы видим среди участников и новые организации, это говорит о том, что они видят потенциал для себя в этом направлении", – подчеркнул Александр Сидоров.

Награды были вручены победителям с 2019 по 2021 годы - торжественную церемонию перенесли из-за пандемии.

Первое место в номинации "За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы" занял Тюменский индустриальный университет. Председатель объединенной первичной профсоюзной организации Тюменского индустриального университета Владимир Савчугов рассказал, что участие в конкурсе подтверждает эффективность коллективного договора.

"В 2021 году мы приняли новый коллективный договор. Основой является наша социальная программа. По ней каждый сотрудник может выбрать один из вариативных наборов, но при этом неизменен перечень гарантий – это добровольное медицинское страхование, дополнительные отпуска, санаторно-курортное лечение, оплата проезда к месту отдыха и другие", - рассказал Владимир Савчугов.

Второе место в номинации "За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы" заняла компания "Тюмень Водоканал". Генеральный директор компании Ольга Сарбаева, отметила, что победа стала результатом работы большого коллектива предприятия.

"Мы уделяем внимание инициативе сотрудников, их обучению, развитию компетенций. И в дальнейшем планируем развивать социальную политику, понимая, насколько важно в современных меняющихся условиях создать коллектив единомышленников, команду профессионалов", - подчеркнула Ольга Сарбаева.

Еще одним победителем признан "РН-Уватнефтегаз". Предприятие вошло в тройку лидеров по созданию и развитию рабочих мест среди производств.

Кроме того, два предприятия награждены дипломами призеров регионального этапа 2020 года: "СУЭНКО" - за развитие социального партнерства и формирование здорового образа жизни и "Спецавтохозяйство" – за сокращение производственного травматизма и профзаболеваний.

По итогам 2021 года шесть организаций стали победителями регионального этапа в семи номинациях. Отметим, что конкурс проводится ежегодно с 2000 года. Организации Тюменской области неоднократно становились победителями общероссийского уровня, что подтверждает социальную ответственность бизнеса.

Оксана Корнеенкова