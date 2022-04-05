Мигранта с 18 пакетиками героина задержали в Тюмени

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мигранта-наркокурьера задержала полиция в Тюмени. В вещах молодого человека обнаружено 18 свертков с приготовленными к сбыту запрещенным веществом, сообщает УМВД по Тюменской области.

21-летний парень пояснил оперативникам, что приехал из Москвы и через мессенджер приобрел героин, чтобы заработать деньги, делая закладки. Он успел оборудовать пять тайников.

Возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.