Глиняную и фарфоровую посуду нашли археологи на месте усадьбы XVIII века в Тобольске

| Фото: Тобольской комплексной научной станции УрО РАН | Фото: Тобольской комплексной научной станции УрО РАН

Строительные инструменты из железа, глиняные горшки и кувшины, стеклянные бутылки, фужеры, а также фрагменты фарфоровой чайной посуды нашли тобольские археологи на месте усадьбы 18 века. Раскопки проходили в 2021 году в исторической нагорной части Тобольска у здания по улице им. Академика Юрия Осипова, 16а.

Здесь же найдены детские игрушки, к примеру, миниатюрный глиняный горшочек – "посудка" для девичьих игр, сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в пресс-службе Тобольской комплексной научной станции УрО РАН.

По словам научного сотрудника Группы этноархеологических исследований Натальи Туровой, предположительно усадьба была разрушена масштабным пожаром 1788 года, который уничтожил значительную часть города. В раскоп частично попал развал и западная часть кирпичного основания печи, детали деревянных конструкций жилого сооружения, фрагмент плетня. Здесь археологи собрали находки, характеризующие бытовое многообразие повседневной жизни обитателей усадьбы.

"Изученные культурные напластования были насыщены обломками керамических сосудов, осколками кирпичей и археозоологическим материалом, так называемыми "кухонными остатками" - костями животных, присутствовавших в мясном рационе населения. Подтвердилась и предварительная датировка усадьбы – последняя четверть XVIII века. Об этом говорит наличие обнаруженного нумизматического материала и находки европейского фарфора того периода времени", - рассказала она.

В настоящее время археологи Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской академии наук занимаются камеральной обработкой материалов, полученных в ходе раскопок, а также готовят научный отчет по результатам исследовательских работ.

Любовь Голышева