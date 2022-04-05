Тюменца задержали за кражу велосипеда и манекена

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники полиции задержали тюменца за кражу велосипеда и манекена, сообщает региональное управление МВД России.

В дежурную часть отдела полиции № 4 Тюмени обратился мужчина, который работает курьером. Он сообщил, что у него украли велосипед стоимостью 65 тыс. рублей. Пострадавший оставил его на велопарковке одного из торговых центров, пристегнув замком. Подозреваемого в краже молодого человека задержали.

19-летний тюменец свой первый срок получил за угон машины. В настоящее время его подозревают в серии краж из магазинов бытовой техники, стройматериалов и в краже манекена, одетого в спортивный костюм. Молодой тюменец признал вину и рассказал, что велосипед продал, манекен выбросил, брюки от спортивного костюма оставил себе, а куртку подарил приятелю.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальная санкция статьи - пять лет лишения свободы.